Dax im Sinkflug - Ölpreisschub belastet

Die Talfahrt am deutschen Aktienmarkt geht angesichts des Ukraine-Kriegs weiter. Der Dax rutschte am Mittwochmorgen unter das Tief der Vorwoche ab. Zuletzt betrug das Minus 1,03 Prozent bei 13 761,65 Punkten. Am Vortag war der deutsche Leitindex bereits um fast vier Prozent und damit unter die psychologisch wichtige Marke von 14 000 Punkte...