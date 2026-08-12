DAX in den ersten 30 Minuten traden – so geht’s LIVE



Der DAX auf Rekordniveau – doch ausgerechnet beim Live-Trading passiert zunächst fast nichts! Nach dem neuen Allzeithoch fehlt dem Markt am Vormittag die klare Richtung, Fehlausbrüche und eine extrem enge Handelsspanne bestimmen das Bild. Genau hier zeigt sich, was Trading in der Realität bedeutet: Nicht jeder Tag liefert sofort perfekte Setups – manchmal sind Geduld, klare Marken und vor allem das bewusste Nichtstun die wichtigste Entscheidung.

Doch dann kommt Bewegung in den Markt! Eine zunächst eröffnete Long-Position wird ungewöhnlich früh manuell beendet – eine Entscheidung, die sich später als goldrichtig herausstellt. Anschließend wird der Short-Trade ausgelöst, aufgrund der niedrigen Volatilität sogar mit einer zweiten Position ergänzt und das Risiko gezielt angepasst. Der DAX beginnt schließlich zu fallen und der Trade liegt zwischenzeitlich bereits 2R im Plus. Am Ende bleibt trotz des schwierigen Marktumfelds ein positives Ergebnis – ein starkes Beispiel dafür, wie wichtig Flexibilität und konsequentes Risikomanagement im Trading sind.

Während der DAX lange auf sich warten lässt, werfen Stefan Fröhlich und Thomas Hartmann außerdem einen Blick auf Bitcoin, Ethereum, Gold sowie Bayer, SAP, Porsche und Virgin Galactic. Wo liegen aktuell wichtige Unterstützungen und Widerstände? Welche Aktien bieten aus charttechnischer Sicht interessante Setups? Und warum könnte gerade die saisonale Entwicklung im August und September für DAX-Trader noch besonders spannend werden?

Dieses Livetrading zeigt einmal mehr: Trading bedeutet nicht, permanent im Markt sein zu müssen. Es geht darum, auf die richtigen Situationen zu warten, Verluste konsequent zu begrenzen und die eigene Einschätzung anzupassen, wenn sich der Markt anders verhält als erwartet. Schau dir an, wie die entscheidenden Marken bereits vor dem Trade definiert werden – und wie aus einem scheinbar langweiligen Börsenmorgen am Ende doch noch ein spannender DAX-Trade wird.

Beim nächsten Mal live interaktiv dabei sein.

Mittwoch, 19.08.26, 08:45 Uhr

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Risikohinweis

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Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



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