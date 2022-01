DAX kaum bewegt: Zinsangst oder Berichtssaison - wohin geht die Richtung?

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Der DAX kann sich am Donnerstag trotz schwacher Vorgaben von der Wall Street einigermaßen behaupten. Mit einem leichten Minus kämpft der deutsche Leitindex aktuell mit der wichtigen 15.800-Punkte-Marke. Während die Zinsangst die Märkte weiter voll im Griff hat, könnte die Berichtssaison wieder neue Impulse liefern.Immer mehr Experten rechnen damit, dass die Fed noch stärker an der Zinsschraube drehen wird als bislang erwartet. Das schreckt die Anleger ab und sorgt vor allem bei den Tech-Aktien für einen regelrechten Ausverkauf. Dagegen sorgten Blue Chips wie Procter & Gamble oder UnitedHealth für einen guten Auftakt in die US-Berichtssaison – gute Zahlen könnten auch weiter neue Euphorie auslösen. Ob Bullen oder Bären aktuell im Vorteil sind, was es sonst zum DAX zu wissen gilt und wie sich Anleger jetzt positionieren sollten, erfahren Sie im aktuellen DAX-Check von DER AKTIONÄR TV.