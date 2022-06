Dax kaum verändert - Stimmungsbarometer im Blick

Frankfurt (Reuters) - Nach dem jüngsten Kursrutsch wagt der Dax einen Stabilisierungsversuch.

Nach Berechnungen von Banken und Brokerhäusern wird der deutsche Leitindex am Donnerstag kaum verändert in den Handel starten. Für etwas Entspannung sorgt Händlern zufolge ein fallender Ölpreis. Richtig in Kauflaune seien die Anleger aber nicht. Am Mittwoch hatten aufgeflammte Rezessionsängste den Dax 1,1 Prozent ins Minus auf 13.144,28 Punkte gedrückt.

Im Fokus stehen die Barometer für die Stimmung der deutschen und europäischen Einkaufsmanager. Experten erwarten für Juni in beiden Fällen einen leichten Rückgang auf 53,1 beziehungsweise 54,0 Punkte. Zu den wenigen Unternehmen, die Geschäftszahlen vorlegen, gehört FedEx. Der Rivale der Deutschen Post hatte vergangene Woche mit einer Dividendenanhebung um 50 Prozent für Aufsehen gesorgt.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

13.144,28

Dax-Future

13.092,00

EuroStoxx50

3.464,64

EuroStoxx50-Future

3.439,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

30.483,13 -0,2 Prozent

Nasdaq

11.053,08 -0,2 Prozent

S&P 500

3.759,89 -0,1 Prozent

Asiatische Indizes am Stand Veränderung

Donnerstag

Nikkei

26.141,00 +0,0 Prozent

Shanghai

3.290,24 +0,7 Prozent

Hang Seng

21.282,62 +1,3 Prozent

(Bericht von Anika Ross, Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)