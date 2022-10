Dax kaum verändert erwartet - Zahlenflut im Blick

Frankfurt (Reuters) - Der Dax wird am Dienstag Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge kaum verändert starten.

Zum Wochenanfang hatte der deutsche Leitindex 1,6 Prozent auf 12.931 Punkte zugelegt. Für Kauflaune hatte die Aussicht auf ein abnehmendes Tempo bei den künftigen Zinsschritten in den USA gesorgt. Auch der weiter gefallene europäische Gaspreis auf unter 100 Euro je Megawattstunde hatte die Stimmung aufgehellt.

Auf der Konjunkturseite steht im Tagesverlauf der Ifo-Index an, der die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen widerspiegelt. Von Reuters befragte Experten rechnen mit einem Rückgang des Barometers um einen Punkt auf 83,3 Zähler. Unter die Lupe nehmen Anleger zudem eine Flut von Firmenbilanzen, darunter SAP und Covestro. Jenseits des Atlantiks gewähren mit Google-Konzern Alphabet und Microsoft zwei der vier größten US-Unternehmen Einblick in ihre Bücher.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

12.931,45

Dax-Future

12.946,00

EuroStoxx50

3.527,79

EuroStoxx50-Future

3.529,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

31.499,62 +1,3 Prozent

Nasdaq

10.952,61 +0,9 Prozent

S&P 500

3.797,34 +1,2 Prozent

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

Nikkei

27.271,57 +1,1 Prozent

Shanghai

2.999,55 +0,7 Prozent

Hang Seng

15.313,22 +0,9 Prozent

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)