DAX knapp im Minus: Anleger auf Richtungssuche - Ukraine und Fed im Blick

Hin- und hergerissen zwischen der Erleichterung über Entspannungssignale in der Ukraine-Krise und der Angst vor drastischen US-Zinserhöhungen fassen Anleger Aktien nur mit spitzen Fingern an. Dax und EuroStoxx50 notierten am frühen Mittwochnachmittag kaum verändert bei 15.403 beziehungsweise 4144 Punkten.