DAX knapp im Plus: Europas Börsen brechen Erholung ab

Anleger schwanken weiter zwischen der Freude über starke Firmenbilanzen und der Sorge vor einer Abkühlung der Konjunktur durch steigende Zinsen. Dax und EuroStoxx50 gaben daher am Dienstag ihre anfänglichen Gewinne fast komplett ab und notierten am frühen Nachmittag jeweils knapp im Plus bei 15.217 beziehungsweise 4124 Punkten.