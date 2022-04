Dax kommt kaum vom Fleck - Ölpreis gibt nach

Frankfurt (Reuters) - Die Freude der europäischen Aktienanleger über den jüngsten Preisrückgang am Ölmarkt währte nur kurz.

Zu groß ist die Ungewissheit bei der Frage, wie lange der Krieg in der Ukraine noch andauert und welche wirtschaftlichen Schäden er anrichtet. Dax und EuroStoxx50 rutschten am Donnerstag nach einem zunächst freundlichen Handelsauftakt knapp ins Minus und notierten bei 14.591 beziehungsweise 3949 Punkten. Viele Analysten stellen sich inzwischen auf harte Zeiten ein: "Anhaltend höhere Preise als Folge des Krieges - nicht nur bei Energie, sondern auch bei Agrar- und Industrierohstoffen - werden das globale Wachstum dämpfen und den Abschwung beschleunigen", schreiben die Experten von Jupiter Asset Management. "Wir halten eine Rezession in Europa nun für so gut wie sicher und in den USA auf längere Sicht für sehr wahrscheinlich."

Am Ölmarkt ließ vor allem die Spekulation auf eine massive Freigabe von US-Öl die Preise purzeln. Insidern zufolge erwägt die USA die Freigabe von bis zu 180 Millionen Barrel Öl aus den nationalen Notreserven über mehrere Monate, um die hohen Kraftstoffpreise zu deckeln. [L5N2VY39O] Zudem sorgte ein für Freitag angesetztes Treffen der Internationalen Energieagentur (IEA), auf dem voraussichtlich über eine koordinierte Freigabe von Notfallreserven gesprochen wird, für Aufregung. "Sollte es tatsächlich zu dieser gigantischen Freigabe der Notfallreserven kommen, wäre der Ölmarkt im zweiten Quartal nicht mehr unterversorgt und im dritten Quartal sogar überversorgt, wenn man die aktuellen Prognosen der IEA zurate zieht", erläuterte Commerzbank-Analyst Carsten Fritsch. Allerdings dürften die staatlichen Notfallreserven dann auch sehr stark absinken.

KEINE GROßEN ERWARTUNGEN AN OPEC+-TREFFEN

Von dem im Tagesverlauf anstehenden Treffen der Opec+, zu der neben den Mitgliedern des Exportkartells weitere Förderländer wie Russland gehören, erwarteten Experten dagegen nicht allzu viel. Es wird damit gerechnet, dass die Gruppe an ihrer Politik einer maßvollen Ausweitung der Fördermengen festhalten wird.

Nordseeöl Brent verbilligte sich um mehr als fünf Prozent auf 107,39 Dollar je Fass (159 Liter). US-Öl WTI kostete in der Spitze mit 100,53 Dollar 6,8 Prozent weniger. Die Preise waren durch den Krieg in der Ukraine in den vergangenen Wochen massiv nach oben getrieben worden. Der Index für die europäische Öl- und Gasbranche fiel am Donnerstag um 1,6 Prozent. Aktien von Ölkonzernen wie BP, Shell und TotalEnergies gaben zeitweise zwischen 2,1 und 1,7 Prozent nach.

Gold verbilligte sich um 0,8 Prozent auf 1918 Dollar je Feinunze. Im Falle einer Freigabe großer Mengen strategischer Ölreserven, dürften die Inflationssorgen etwas zurückgedrängt werden und Gold erstmal weniger gefragt sein, sagten Experten.

HOFFNUNG AUF BALDIGE WAFFENRUHE IN UKRAINE SCHWINDET

Unter den Euro-Anlegern belastete vor allem die schwindende Aussicht auf eine baldige Waffenruhe in der Ukraine die Stimmung. Die Friedensverhandlungen mit Russland halten nach Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zwar an. Es gebe bislang jedoch keine konkreten Ergebnisse. Die Gespräche sollen am Freitag weitergeführt werden. "Eine Deeskalation ist weiterhin nicht in Sicht", konstatierte Christian Henke vom Online Broker IG Markets. Der Euro, der zuletzt angesichts der Hoffnung auf Fortschritte deutlich zugelegt hatte, verlor 0,4 Prozent auf 1,1106 Dollar.

Unter den Einzelwerten am deutschen Aktienmarkt ragten Fresenius heraus. Die Zukäufe in den Bereichen Biopharmazie und Medizintechnik stießen bei den Investoren auf Wohlgefallen. Die Aktien des Gesundheitskonzerns stiegen im Dax in der Spitze um 3,3 Prozent auf 33,79 Euro und markierten damit den höchsten Stand seit rund fünf Wochen.