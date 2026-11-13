Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
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13.11.2026 06:25:38
Dax-Konzerne steigern Gewinne trotz Autokrise
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutschlands Börsenschwergewichte haben das dritte Quartal trotz der Schwäche der Autoindustrie in Summe mit einem Gewinnplus abgeschlossen. Vor Zinsen und Steuern (EBIT) verdienten die 40 Konzerne im Deutschen Aktienindex (Dax (DAX)) in Summe rund 37,7 Milliarden Euro, wie das Beratungsunternehmen EY errechnet hat. Das waren 4,6 Prozent oder rund 1,7 Milliarden Euro mehr als ein Jahr zuvor.
Beim Umsatz, der - ohne Banken - um 4,5 Prozent auf rund 460,5 Milliarden Euro kletterte, bleibt das Bild zweigeteilt: Während etwa RWE, Rheinmetall und Siemens Energy Umsatzzuwächse im zweistelligen Prozentbereich verbuchen konnten, gingen die Erlöse bei den Autobauern Volkswagen (Volkswagen (VW) vz), BMW, Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) sowie beim Reifenhersteller Continental deutlich zurück.
Autoindustrie bremst
Tausende Stellen in der Autoindustrie stehen auf der Kippe, Werkschließungen drohen. "Die Autoindustrie bleibt unter erheblichem Druck und trübt das Gesamtbild", bilanziert Henrik Ahlers, Vorsitzender der EY-Geschäftsführung.
Aber auch Konzerne in anderen Branchen stehen auf der Kostenbremse: Die 28 Dax-Unternehmen, die Angaben zur Mitarbeiterzahl veröffentlichten, beschäftigten der EY-Analyse zufolge zum 30. September knapp 3,2 Millionen Menschen. Das waren etwa 49.400 beziehungsweise 1,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. 13 dieser 28 Unternehmen haben demnach Personal abgebaut.
Positive Signale
In weiten Teilen der Wirtschaft zeige sich jedoch, dass die Investitionsbereitschaft wieder zunehme, sagt Ahlers: "Das Wachstum steht inzwischen auf mehreren Säulen: Energie, Infrastruktur, Verteidigung und Technologie entwickeln sich dynamisch."
Den höchsten operativen Quartalsgewinn der Dax-Konzerne meldete der EY-Übersicht zufolge die Deutsche Telekom mit rund 7,4 Milliarden Euro, gefolgt von der Allianz mit 4,7 Milliarden Euro und Siemens mit 3,3 Milliarden Euro. 27 Unternehmen steigerten ihren Gewinn, bei 10 ging das operative Ergebnis zurück. Besonders kräftige Zuwächse verzeichneten Siemens Energy, Eon (EON SE), Mercedes-Benz, Daimler Truck, Rheinmetall und Infineon. Den höchsten Quartalsverlust musste VW (Volkswagen (VW) vz) mit mehr als 5,8 Milliarden Euro verbuchen./ben/DP/stk
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