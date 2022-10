Dax legt leicht zu - SAP punktet mit Bilanz

Frankfurt (Reuters) - Dax-Anleger treiben den Erholungskurs weiter voran, wenn auch mit gemäßigterem Tempo als zum Wochenstart.

Der deutsche Leitindex zog zur Eröffnung am Dienstag um 0,2 Prozent auf 12.952 Punkte an. "Eine überraschend gute Berichtssaison stützt den momentanen Kaufrausch", sagte Analyst Salah-Eddine Bouhmidi vom Brokerhaus IG. Die bevorstehende EZB-Sitzung werde aktuell von der Euphorie an den Aktienmärkten ausgeblendet.

Stärkster Gewinner im Dax mit einem Kursplus von rund vier Prozent war SAP. Die Ergebnisse im abgelaufenen Quartal hätten größtenteils leicht über den Analystenschätzungen gelegen, sagte ein Händler. Treiber für den Umsatz des Softwarehauses war erneut das zukunftsträchtige Cloud-Geschäft. Dagegen gaben die Titel von Covestro rund drei Prozent nach. Dem Kunststoffkonzern machten enttäuschende Quartalszahlen und eine erneute Prognosesenkung für das Gesamtjahr zu schaffen.

