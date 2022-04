DAX legt leicht zu

Der Dax hat am Dienstag nach einem zögerlichen Start an Fahrt gewonnen und leicht zugelegt. "Der Aktienmarkt zeigt sich aktuell erstaunlich robust", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Es dominiere weiter die Hoffnung auf ein Ende des Krieges in der Ukraine und eine schnelle Entspannung an den Rohstoffmärkten.