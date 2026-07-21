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21.07.2026 13:51:47

DAX Livetrading: Perfekter Long-Einstieg – Limit fast punktgenau getroffen!

Kolumne
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Der DAX startet mit einem kräftigen Kurssprung und liegt bereits am Morgen rund 200 Punkte über dem vorherigen Schlusskurs. Doch direkt über der Eröffnung wartet ein wichtiger Widerstandsbereich: Folgt der nächste Ausbruch nach oben – oder wird die starke Bewegung erneut komplett abverkauft?

Im Live-Trading gilt es deshalb, Ruhe zu bewahren und nicht in die klassische FOMO-Falle zu geraten. Statt dem DAX hinterherzuspringen, wartet Heiko Behrendt auf einen kontrollierten Rücksetzer und ein passendes Signal im 5-Minuten-Chart. Die entscheidende M5-Außenkerze liefert schließlich das Setup für den Long-Trade.

Das vorbereitete Buy-Limit wird nahezu punktgenau am Tief ausgeführt, bevor der DAX wieder deutlich nach oben dreht. Wie werden die Positionen aufgebaut, wo liegen Stop-Loss und Gewinnziele – und warum werden die ersten Gewinne bereits im Bereich von 24.900 Punkten realisiert?

Zusätzlich geht es um die übergeordnete Struktur des DAX, wichtige Unterstützungen und Widerstände sowie die Frage, welchen Einfluss Schwergewichte wie SAP, Siemens, Allianz und Rheinmetall auf den weiteren Indexverlauf haben könnten. Eine spannende Trader-Circle-Session mit Marktanalyse, konkretem Risikomanagement und einem nahezu perfekten Live-Einstieg!

Der Startpunkt der nächsten Traders Circle Session wird erneut am Donnerstag um 15.15 Uhr zur Wall Street Eröffnung stattfinden. Melde Dich gern hierzu an:

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Risikohinweis
Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.

Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

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