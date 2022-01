DAX löst sich von den Tiefs - Tech-Aktien drehen ins Plus

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die Zinsängste haben den Markt weiter voll im Griff. Nach einem deutlichen Minus zu Handelsbeginn konnte der DAX sein Minus im Handelsverlauf aber verringern und notiert nur noch knapp im roten Bereich. Der TecDAX als Barometer für die zuletzt schwer gebeutelten Tech-Aktien ist sogar bereits ins Plus gedreht.Die hohe Inflation und die mögliche Reaktion der Notenbanken auf diese Entwicklung schreckt zwar viele Anleger weiter ab. Doch die beginnende Berichtssaison und die noch immer fehlenden Alternativen zu Aktien locken anscheinend bereits wieder erste Schnäppchenjäger an. Auf welche Marken es in dem turbulenten Marktumfeld ankommt und wie sich Anleger jetzt positionieren sollten, erfahren Sie im aktuellen DAX-Check von DER AKTIONÄR TV.