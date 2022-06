Dax-Marktausblick: Das "R"-Wort hängt weiter als Damokles-Schwert über den Börsen

Rezessionsängste werden Experten zufolge die Börsenstimmung auch in der neuen Woche prägen. "Es kommt momentan sehr viel an Negativem zusammen", sagt Analyst Frank Wohlgemuth von der National-Bank in Essen. "Problematisch daran ist, dass ein rasches Ende des Kanons an schlechten Nachrichten nicht in Sicht ist."