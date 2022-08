Dax-Marktausblick: Dax erneut schwächer erwartet - US-Geldpolitik im Blick

Einen Tag vor Beginn des Notenbankertreffens in Jackson Hole wächst die Nervosität der Anleger. Der Dax wird am Mittwoch Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge erneut niedriger starten. Am Dienstag war er 0,3 Prozent tiefer bei 13.194 Punkten aus dem Handel gegangen.