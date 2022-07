Dax-Marktausblick: Dax höher erwartet - Fed-Nachlese und Bilanzen

Am Tag nach einer erneuten US-Zinserhöhung wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag höher starten. Am Mittwoch hatte er 0,5 Prozent auf 13.166,38 Punkte zugelegt. An der Wall Street griffen Anleger nach starken Firmenbilanzen von Konzernen wie Microsoft bei Aktien zu.