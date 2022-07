Dax-Marktausblick: Dax niedriger erwartet - Euro weiter nahe Parität

Zum Auftakt der neuen Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag niedriger starten. Am Freitag war er 1,3 Prozent höher bei 13.015,23 Punkten aus dem Handel gegangen. Der in Richtung Parität zum US-Dollar gefallene Euro half vor allem Aktien exportorientierter Firmen auf die Sprünge.