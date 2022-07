Dax-Marktausblick: Dax niedriger erwartet - Ifo-Index im Blick

Zum Auftakt der neuen Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag niedriger starten. Am Freitag hatten enttäuschende Konjunkturdaten aus dem Euro-Raum den Risikoappetit der Anleger verdorben und den Leitindex mit einem hauchdünnen Plus bei 13.253,68 Punkten aus dem Handel gehen lassen.