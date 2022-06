Dax-Marktausblick: Dax startet erneuten Erholungsversuch - Zalando brechen ein

Das Wechselspiel von Ausverkauf und Kursrally geht am deutschen Aktienmarkt weiter: Der Dax stieg zur Eröffnung am Freitag um 0,3 Prozent auf 12.946 Punkte, nachdem er am Donnerstag knapp zwei Prozent abgerutscht war. Schnäppchenjäger seien wieder auf der Pirsch, sagte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade.