Dax-Marktausblick: Europas Börsen steigen vor EZB-Sondersitzung und Fed-Zinsentscheid

Europas Anleger setzen nach dem jüngsten Ausverkauf an den Aktien - und Anleihemärkten auf Beruhigungspillen der Europäischen Zentralbank (EZB). Vor einer überraschend anberaumten Sondersitzung der Notenbank in Frankfurt am Mittwochvormittag legten Dax und EuroStoxx50 je 1,3 Prozent auf 13.471 und 3523 Punkte zu