Dax-Marktausblick: Zinssorgen lassen Europas Börsen abrutschen

Die Furcht vor einer deutlichen Konjunkturabkühlung durch anziehende Zinsen in der Euro-Zone und den USA hat die Aktienanleger im Griff. Der Dax rutschte am Freitag unter die psychologisch wichtige Marke von 14.000 Punkten - er fiel in der Spitze um 1,7 Prozent auf 13.956 Zähler.