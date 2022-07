Dax-Marktausblick: Zinswende und Gaskrise sind Stolpersteine für Dax-Erholung

Die Angst vor einer Energiekrise wird die Anleger am deutschen Aktienmarkt auch in der neuen Woche begleiten. Zudem dürfte die Europäische Zentralbank (EZB) trotz zunehmender Rezessionsrisiken erstmals seit mehr als einem Jahrzehnt die Leitzinsen erhöhen. In den vergangenen Tagen büßte der Dax insgesamt mehr als zwei Prozent ein und stand vor...