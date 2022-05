DAX mit Erholungsversuch - Fed-Protokolle im Blick

In Erwartung geldpolitischer Signale der US-Notenbank Fed wird der Dax am Mittwoch Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Ein trüber Ausblick des Betreibers des US-Messenger-Dienstes Snapchat hatte die Aktienanleger am Dienstag schockiert und die Börsenerholung vom Wochenanfang abgewürgt. Der Dax hatte 1,8 Prozent auf 13.