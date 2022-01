DAX nach Fed-Zinssignal auf Talfahrt - Deutsche Bank im Aufwind

Die nahende Zinswende in den USA hat die Dax -Anleger verschreckt. Der deutsche Leitindex fiel am Donnerstag um 1,5 Prozent auf 15.231 Zähler. US-Notenbankchef Jerome Powell erklärte nach der Fed-Sitzung am Mittwoch, dass die Währungshüter für eine Straffung im März bereitstehen, wenn es die Bedingungen erfordern.