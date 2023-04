Dax nach Ölpreis-Schock zur Eröffnung höher erwartet

Frankfurt (Reuters) - Nach dem Ölpreis-Schock wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Dienstag wieder höher starten.

Die sprunghaft angestiegenen Ölpreise wegen einer Förderkürzung des Ölkartells Opec+ hatten zum Wochenstart die Kauflaune der Anleger abgewürgt. Die Furcht vor einem erneuten Inflationsschub sowie länger anziehenden Zinsen drückten den deutschen Leitindex am Montag um 0,3 Prozent auf 15.581 Punkte.

Anleger haben im Tagesverlauf eine Reihe von Konjunkturdaten im Blick. So stehen Zahlen zum Außenhandel in Deutschland, der Entwicklung der Erzeugerpreise in der Eurozone sowie dem Auftragseingang in der US-Industrie an. In der verkürzten Osterferienwoche wird allerdings ein ruhiger Handel erwartet.

Erneut steht die Not-Übernahme der Credit Suisse durch die UBS im Fokus, wenn in Zürich die Aktionäre der Credit Suisse zur Generalversammlung gebeten werden. Angesichts der bevorstehenden Übernahme durch den Rivalen UBS kommt den Abstimmungen der Aktionäre nur noch untergeordnete Bedeutung zu. Doch eine ganze Reihe von Kleinaktionären dürfte ihren Unmut über den schlechten Geschäftsgang und die Kette von Fehlschlägen äußern, die zu einem Absturz der Aktie und schließlich zu der von der Schweizer Regierung orchestrierten Notübernahme führte.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.580,92

Dax-Future

15.772,00

EuroStoxx50

4.311,05

EuroStoxx50-Future

4.264,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

33.601,15 +1,0 Prozent

Nasdaq

12.189,45 -0,3 Prozent

S&P 500

4.124,51 +0,4 Prozent

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

Nikkei

28.268,40 +0,3 Prozent

Shanghai

3.306,29 +0,3 Prozent

Hang Seng

20.240,36 -0,8 Prozent

