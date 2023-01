Dax nach starken Tesla-Zahlen höher - Bilanzsaison im Blick

Frankfurt (Reuters) - Inmitten der Bilanzsaison haben unerwartet starke Quartalszahlen von Tesla die Stimmung am Dax aufgehellt.

Der deutsche Leitindex eröffnete am Donnerstag 0,4 Prozent höher bei 15.144 Punkten. "Die Wall Street sorgt einmal mehr für gute Stimmung an den Börsen", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

In Deutschland eröffnete Europas größtes Softwarehaus SAP wie üblich die heiße Phase der heimischen Bilanzsaison. Die Aktien fielen nach einem Gewinnrückgang um 2,2 Prozent. Im Gegenzug kletterten die Titel von Sartorius nach Zahlen mit einem Plus von vier Prozent an die Dax-Spitze. Das Biotechunternehmen Evotec war der größte Gewinner im MDax. Die Papiere legten nach der Vereinbarung einer Forschungskooperation um fünf Prozent zu.

