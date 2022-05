Dax niedriger erwartet - Bilanzen im Blick

Frankfurt (Reuters) - Zum Auftakt der neuen Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag niedriger starten.

Spekulationen auf mehr Tempo bei der geldpolitischen Straffung der US-Notenbank hatten den Index am Freitag um 1,6 Prozent auf 13.674 Punkte gedrückt.

Zins- und Konjunktursorgen werden Experten zufolge die Börsenstimmung in der neuen Woche erneut prägen. Als weiteres Damokles-Schwert hänge eine mögliche weitere Eskalation des Ukraine-Kriegs über der Börse, sagt Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets "Deshalb sind nun alle Augen auf Putins Rede am Montag gerichtet." Russland wies in der alten Woche Gerüchte zurück, denen zufolge Staatspräsident Wladimir Putin am Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland der Ukraine formal den Krieg und eine Generalmobilmachung verkünden wird.

Daneben hält eine neue Welle von Firmenbilanzen Investoren auf Trab. Hierzulande öffnen unter anderem Infineon, Hypoport und Hochtief ihre Bücher.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

13.674,29

Dax-Future

13.518,00

EuroStoxx50

3.629,17

EuroStoxx50-Future

3.554,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

32.899,37 -0,3 Prozent

Nasdaq

12.144,66 -1,4 Prozent

S&P 500

4.123,34 -0,6 Prozent

Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung

Nikkei

26.389,11 -2,3 Prozent

Shanghai

3.005,23 +0,1 Prozent

Hang Seng

Kein Handel