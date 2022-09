Dax niedriger erwartet - Ifo-Index im Blick

Frankfurt (Reuters) - Zum Auftakt der neuen Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag mit erneuten Abschlägen starten.

Rezessionsängste hatten die Börsen am Freitag durchgerüttelt und den Dax um rund zwei Prozent auf 12.284,19 Punkte abstürzen lassen.

Vor diesem Hintergrund warten Börsianer gespannt auf den Ifo-Index, der die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen widerspiegelt. Analysten erwarten einen Rückgang auf 87 Punkte von 88,5 Zählern. Im August war das an den Finanzmärkten genau beobachtete Barometer bereits den dritten Monat in Folge gesunken.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

12.284,19

Dax-Future

12.223,00

EuroStoxx50

3.348,60

EuroStoxx50-Future

3.325,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

29.590,41 -1,6 Prozent

Nasdaq

10.867,93 -1,8 Prozent

S&P 500

3.693,23 -1,7 Prozent

Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung

Nikkei

26.437,20 -2,6 Prozent

Shanghai

3.084,45 -0,1 Prozent

Hang Seng

17.911,45 -0,1 Prozent

