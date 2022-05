DAX niedriger erwartet - Konjunkturdaten im Blick

Zum Auftakt der neuen Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag niedriger starten. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex nach einer Achterbahnfahrt an den vorangegangenen Tagen 2,1 Prozent fester bei 14.027,93 Punkten geschlossen.