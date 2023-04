Dax niedriger erwartet - US-Bilanzsaison nimmt Fahrt auf

Frankfurt (Reuters) - Am Mittwoch wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten.

Am Dienstag hatten starke Wirtschaftsdaten aus China und überwiegend positive Finanzberichte in den USA die Stimmung an Europas Börsen aufgehellt. Der Dax ging mit 15.882,67 Punkten 0,6 Prozent fester aus dem Handel.

Zur Wochenmitte nimmt die US-Bilanzsaison weiter Fahrt auf. Zahlen für das vergangene Quartal präsentiert unter anderem der US-E-Autobauer Tesla. Der Preiskrieg bei Elektroautos dürfte seine Spuren in den Büchern des US- Elektroauto -Pioniers hinterlassen. Analysten gehen davon aus, dass die Gewinnmarge im abgelaufenen Quartal mit 23,2 Prozent so niedrig ausfällt wie seit mehr als drei Jahren nicht. Auch der IT-Riese IBM legt Ergebnisse für die ersten drei Monate 2023 vor.

Bei den Konjunkturdaten legt das europäische Statistikamt Eurostat die endgültigen Daten zu den Verbraucherpreisen in der Euro-Zone im März vor. Eine vorläufige Schätzzahl hatte eine Teuerungsrate von 6,9 Prozent ergeben. Noch im Februar hatte die Teuerung bei 8,5 Prozent gelegen.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.882,67

Dax-Future

16.005,00

EuroStoxx50

4.393,95

EuroStoxx50-Future

4.339,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

33.976,63 +0,0 Prozent

Nasdaq

12.153,41 +0,0 Prozent

S&P 500

4.154,87 +0,1 Prozent

Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung

Nikkei

28.567,19 -0,3 Prozent

Shanghai

3.385,20 -0,2 Prozent

Hang Seng

20.539,67 -0,5 Prozent

(Bericht von Zuzanna Szymanska. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)