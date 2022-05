DAX niedriger erwartet - US-Daten im Fokus

Nach dem deutlichen Kursrutsch an der Wall Street wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag niedriger starten. Am Mittwoch hatte er 1,3 Prozent schwächer bei 14.007,76 Punkten geschlossen. Die US-Börsen waren angesichts der Furcht vor drastischeren Zinserhöhungen der Notenbank Fed in die Knie gegangen.