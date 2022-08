Dax niedriger erwartet - Zinsen und Gaspreise im Blick

Frankfurt (Reuters) - Zum Auftakt der neuen Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag mit erneuten Abschlägen starten.

Die Einstimmung von Fed-Chef Jerome Powell auf eine längere Periode der geldpolitischen Straffung hatte die Anleger am Freitag verschreckt. Der Dax war um 2,3 Prozent auf 12.971,47 Punkte gefallen.

Am Montag werden Anleger auf Aussagen aus einer Diskussionsrunde mit EZB-Chefvolkswirt Philip Lane bei einem Branchentreffen in Barcelona schauen. Am Freitag hatten Insider der Nachrichtenagentur Reuters gesagt, dass einige Währungshüter der EZB aufgrund sich verschlechternder Inflationsaussichten auf der Zinssitzung im September eine besonders kräftige Zinserhöhung diskutieren wollen.

Weiter im Fokus bleiben auch die explodierenden Gaspreise. Der russische Exporteur Gazprom will die Gaslieferungen über die Ostseepipeline Nord Stream 1 ab dem 31. August wegen Wartungsarbeiten für drei Tage unterbrechen. Das nährte Befürchtungen, der ohnehin schon stark gedrosselte Gasfluss aus Russland könnte komplett stoppen, sollten die Lieferungen nicht wieder aufgenommen werden. Die Börsen in London bleiben zum Wochenstart feiertagsbedingt geschlossen.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

12.971,47

Dax-Future

12.779,00

EuroStoxx50

3.603,68

EuroStoxx50-Future

3.552,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

32.283,40 -3,0 Prozent

Nasdaq

12.141,71 -3,9 Prozent

S&P 500

4.057,66 -3,4 Prozent

Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung

Nikkei

27.869,58 -2,7 Prozent

Shanghai

3.231,74 -0,1 Prozent

Hang Seng

20.029,31 -0,7 Prozent

(Bericht von Anika Ross und Hakan Ersen, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)