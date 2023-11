Dax-Rally dürfte anhalten - Bilanzen im Blick

Frankfurt (Reuters) - Die optimistische Stimmung am deutschen Aktienmarkt dürfte anhalten.

Am Mittwoch wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge erneut etwas höher starten. Am Dienstag hatte er 1,8 Prozent fester bei 15.614,43 Punkten geschlossen. Ein überraschend starker Rückgang der US-Inflation hatte bei den Anlegern neue Hoffnungen auf Zinssenkungen der US-Notenbank Fed im kommenden Jahr geschürt.

Bei den am Mittwoch erwarteten Konjunkturdaten werden vor allem die Einzelhandelsumsätze aus den USA für Oktober genauer unter die Lupe genommen. Für Erleichterung dürfte sorgen, dass das US-Repräsentantenhaus am späten Dienstag einen Überbrückungshaushalt verabschiedet hat, der einen Regierungsstillstand verhindern soll.

Bei den zahlreichen Firmenbilanzen dürfte Siemens Energy im Fokus der Anleger stehen. Die Anlauf- und Qualitäts-Probleme bei der Wind-Tochter Siemens Gamesa ließen den Verlust im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/23 (per Ende September) auf netto 4,59 Milliarden (Vorjahr: 712 Millionen) Euro anschwellen.

In der Schweiz steht für die Großbank UBS ein wichtiger Tag an. Das höchste Gericht in Frankreich entscheidet über die Berufung der Schweizer in einem jahrelangen Steuerhinterziehungsverfahren und die verhängte Milliardenstrafe.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.614,43

Dax-Future

15.700,00

EuroStoxx50

4.291,72

EuroStoxx50-Future

4.314,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

34.827,70 +1,4 Prozent

Nasdaq

14.094,38 +2,4 Prozent

S&P 500

4.495,70 +1,9 Prozent

Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung

Nikkei

33.519,70 +2,5 Prozent

Shanghai

3.070,18 +0,5 Prozent

Hang Seng

17.961,24 +3,2 Prozent

