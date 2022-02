DAX-Rally geht vor EZB-Entscheid zu Ende

Das Erholungspotenzial beim Dax war am Mittwoch zunächst ausgeschöpft. Nach zwei freundlichen Handelstagen in dieser Woche konnte der Leitindex seine frühen Gewinne nicht über die Ziellinie bringen. In der Spitze war er mit knapp 15 737 Punkten auf den höchsten Stand seit fast zwei Wochen gestiegen, am Ende gab er aber um 0,04 Prozent auf 15...