Dax-Rekordjagd zunächst gestoppt - Index leicht schwächer

Frankfurt (Reuters) - Nach seiner jüngsten Rekordjagd hat sich der Dax am Donnerstag eine Verschnaufpause gegönnt.

Der deutsche Leitindex verlor bis zu 0,4 Prozent auf 16.595 Zähler, der EuroStoxx50 gab 0,2 Prozent nach. Zuletzt hatte der Dax am Mittwoch mit 16.727,07 Punkten ein frisches Allzeithoch markiert. Seit Anfang November kommt er inzwischen auf ein Plus von mehr als zwölf Prozent. Befeuert wurde die Aktien-Rally von der Erwartung schon bald sinkender Zinsen im Euro-Raum und in den USA. Viele Analysten halten diese Spekulationen jedoch für überzogen. Es sei ein Wagnis, bereits jetzt mit absoluter Sicherheit auf die beste aller Börsenwelten zu setzen, warnte Jochen Stanzl von CMC Markets.

In den vergangenen Tagen hatten sich vor allem die Zinssenkungsfantasien mit Blick auf die Europäische Zentralbank (EZB) noch einmal verstärkt. Händler wetten angesichts der rückläufigen Inflationsdaten darauf, dass es bereits im März eine 85-prozentige Chance für eine geldpolitische Lockerung der Europäischen Zentralbank (EZB) geben könnte. Gehe es nach den eingepreisten Hoffnungen der Anleger, dürfte die EZB die Zinsen im neuen Jahr insgesamt um 1,5 Prozentpunkte senken, sagte Jürgen Molnar von RoboMarkets. "Ob EZB-Direktorin Isabel Schnabel das allerdings meinte, als sie von einer nun unwahrscheinlich gewordenen, weiteren Zinserhöhung sprach, darf bezweifelt werden." Volkswirte rechnen nach einer Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters mehrheitlich mit einer ersten Zinssenkung der EZB im zweiten Quartal des kommenden Jahres.

EURO AUF DREI-WOCHEN-TIEF

Der Euro musste angesichts der Spekulationen um den künftigen Kurs der EZB zuletzt ordentlich Federn lassen. Am Morgen fiel er mit 1,0754 Dollar auf den tiefsten Stand seit mehr als drei Wochen. Ende November hatte die Gemeinschaftswährung noch über 1,10 Dollar notiert. Nun sind alle Augen auf die EZB-Sitzung in der nächsten Woche gerichtet: Sollte die Notenbank-Chefin Christine Lagarde die Zinssenkungs-Erwartungen eindampfen, sei die Gefahr groß, dass es zu einer deutlichen Korrektur der Markterwartungen komme und der Euro dementsprechend wieder profitiere, prognostizierte Commerzbank-Analyst Michael Pfister.

Bei Einzelwerten sorgten am Aktienmarkt vor allem Analystenstudien für Bewegung. Continental gehörte mit einem Abschlag von zeitweise mehr als zwei Prozent im Dax zu den größten Verlierern. Die HSBC setzte die Aktien auf "Hold" von "Buy" herunter. Europaweit bergab ging es für viele Flugwerte. Der Branchenindex verlor 1,2 Prozent. Die Analysten von JP Morgan nehmen zum Luftfahrtsektor eine vorsichtigere Haltung ein. Vor dem Hintergrund eines schwächeren Wirtschaftswachstums sei es möglich, dass große Kapazitätsausweitungen die Renditen drückten. Die Bewertung der Lufthansa-Titel senkten die Experten auf "Underweight" von "Overweight". Es sei zu befürchten, dass die Kranich-Airline 2024 ihr Angebot auf Transatlantikstrecken zu stark ausweite. Das nach wie vor angepeilte Ziel einer operativen Gewinnmarge von acht Prozent erscheine "herausfordernd." Die Lufthansa-Aktien sackten um bis zu 4,9 Prozent ab. Die ebenfalls heruntergestuften Titel von Air France-KLM verloren mehr als fünf Prozent.

ÖLPREISE GEHEN AUF ERHOLUNGSKURS

Am Ölmarkt erholten sich die Preise nach dem Sturz auf ein Sechs-Monats-Tief wieder etwas. Die Nordseesorte Brent und das US-Leichtöl WTI verteuerten sich jeweils um 1,5 Prozent auf 75,46 und 70,42 Dollar je Fass. Es könne sich jedoch um eine kurzfristige Erholung handeln, sagte Tina Teng, Marktanalystin bei CMC Markets. Die Anleger sorgten sich weiterhin um die schleppende Nachfrage und den Konjunkturabschwung in den USA und China.

