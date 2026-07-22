SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|
22.07.2026 10:16:47
Dax-Riese im Sinkflug: Warum ist die SAP-Aktie so stark abgestürzt?
Im Februar 2025 erreichte die SAP-Aktie ihr Allzeithoch. In anderthalb Jahren hat sich der Aktienkurs nun aber etwas mehr als halbiert. Was ist für den Wertverlust verantwortlich?Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Nachrichten zu SAP SE
|
15:58
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX sackt ab (finanzen.at)
|
12:27
|Minuszeichen in Frankfurt: So steht der TecDAX mittags (finanzen.at)
|
11:01
|Ausblick: SAP SE gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
09:28
|TecDAX aktuell: TecDAX beginnt die Donnerstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
22.07.26
|Starker Wochentag in Europa: Anleger lassen STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
|
22.07.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Mittwochssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
22.07.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
22.07.26
|Zuversicht in Frankfurt: Zum Ende des Mittwochshandels Gewinne im TecDAX (finanzen.at)
Analysen zu SAP SE
|20.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|SAP Buy
|UBS AG
|02.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|SAP Buy
|UBS AG
|02.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|20.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.06.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|SAP SE (spons. ADRs)
|130,00
|0,39%
|SAP SE
|129,54
|-0,74%
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