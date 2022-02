DAX rutscht ab: Anleger fürchten Ukraine-Krieg

Die Angst vor einem Ukraine-Krieg zwingt die Börsen erneut in die Knie. Die Aussicht auf bevorstehende Evakuierungen in der Ost-Ukraine verstärkten die Talfahrt von Dax & Co am Freitagnachmittag. Der deutsche Leitindex tauchte um 1,5 Prozent auf 15.030 Punkte ab, der EuroStoxx50 verlor rund ein Prozent auf 4074 Zähler. An der Wall Street...