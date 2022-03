DAX schaltet Gang zurück - Ukraine und US-Zinswende belasten

Nach seiner jüngsten Rally hat der Dax am Donnerstag eine Verschnaufpause eingelegt. Schwindende Hoffnungen auf eine baldige Waffenruhe in der Ukraine und die lang erwartete Zinswende in den USA belasteten die Stimmung. Der Dax verlor bis zu 1,3 Prozent auf 14.253 Zähler, nachdem er am Mittwoch fast vier Prozent fester geschlossen hatte.