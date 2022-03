DAX schaltet Gang zurück: Börsen im Minus - Hoffnung der Anleger auf Waffenruhe schwindet

Russland hat die Hoffnungen der Anleger auf eine baldige Waffenruhe in der Ukraine am Donnerstag wieder zunichte gemacht. Der Dax verlor am Nachmittag ein Prozent auf 14.293 Zähler, nachdem er am Mittwoch fast vier Prozent fester geschlossen hatte. Der EuroStoxx50 gab 0,8 Prozent nach.