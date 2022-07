Dax schlägt erneut Erholungskurs ein - China-Daten helfen

Frankfurt (Reuters) - Dax-Anleger tasten sich erneut vorsichtig voran.

Der deutsche Leitindex stieg zur Eröffnung am Dienstag um 0,6 Prozent auf 12.855 Punkte. Positive Daten aus China hellten die Stimmung etwas auf. Chinas Dienstleistungssektor ist einer Umfrage zufolge so schnell gewachsen wie seit fast einem Jahr nicht mehr. "China kommt in den Genuss günstiger russischer und iranischer Ölimporte. Die Wirtschaft im Reich der Mitte könnte so in den kommenden Wochen wieder etwas Dynamik nach oben entfalten", sagte Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets.

Sorge bereite aber weiterhin der angespannte Erdgasmarkt in Europa. Nachdem die Aktien des durch die Gaskrise in Not geratenen Versorgers Uniper am Vortag rund ein Viertel an Wert verloren haben, legten sie in den ersten Handelsminuten rund sieben Prozent zu. Die Anteilsscheine von Shop Apotheke zogen rund zehn Prozent an. Die Online-Apotheke steigerte den Umsatz und bekräftige die Jahresziele.

