DAX schließt fester: Doch Gewinne schrumpfen deutlich zusammen

Der deutsche Aktienmarkt ist am Montag gut in die neue Handelswoche gestartet. Der Tagesgewinn des Dax schmolz bis zum Börsenschluss allerdings deutlich zusammen - am Ende blieb für den Leitindex ein Plus von 0,78 Prozent auf 14 417,37 Punkte übrig. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen behauptete einen Kurszuwachs von 0,21 Prozent auf 31 236,34...