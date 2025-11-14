|
14.11.2025 20:02:38
Dax schließt im Minus: An den Börsen fetzen sich Bullen und Bären
Auf dem Parkett in Frankfurt sieht es erst nach einem rabenschwarzen Tag aus. Der Dax verzeichnet ein heftiges Minus, kann sich zum Ende hin aber immerhin noch etwas erholen. Zinsspekulationen in den USA und die vermeintliche KI-Blase sind die bestimmenden Themen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
