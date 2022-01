DAX schließt mit Gewinnen nach holprigem Handelsverlauf

In der Hoffnung auf einen anhaltenden Aufschwung steigen Anleger in die europäischen Aktienmärkte ein. Starke Konjunkturdaten dämpften am Donnerstag die Furcht vor Beeinträchtigungen der Wirtschaft durch die geplanten US-Zinserhöhungen. Dax und EuroStoxx50 überwanden ihre anfängliche Schwäche und legten bis zum Abend jeweils ein knappes halbes...