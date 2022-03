DAX schließt schwächer: Anleger werden nach Erholungsrally wieder vorsichtiger

Nach der Erholung im bisherigen Wochenverlauf haben die Anleger am Donnerstag erst einmal auf die Bremse getreten. Bei den Dax -Werten wurden vereinzelt Gewinne mitgenommen, während Fortschritte in den Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland weiter auf sich warten lassen. Drei Wochen nach dem russischen Einmarsch in das Nachbarland dauern...