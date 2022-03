Dax schwächer - Hoffnung auf Waffenruhe schwindet

Der Dax hat am Mittwoch wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Der deutsche Leitindex verlor in den ersten Handelsminuten rund ein Prozent auf 14.653 Punkte. Russlands Ankündigung einer teilweisen Deeskalation im Ukraine-Krieg, die am Dienstag die Kurse stark angetrieben hatte, stößt auf immer mehr Skepsis.