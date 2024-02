Dax setzt Rekordjagd zur Eröffnung fort

Frankfurt (Reuters) - Die Rekordjagd am deutschen Aktienmarkt geht weiter.

Der deutsche Leitindex kletterte am Freitag um bis zu 0,5 Prozent auf eine neue Bestmarke von 17.139,710 Zählern. In Erwartung langfristig sinkender Zinsen in den USA und im Euroraum greifen Investoren bei Aktien zu. Auch positiv aufgenommene Bilanzen verliehen dem Leitindex zuletzt Schwung. "Die Berichtssaison ist fast vorüber und die Zahlen zum vierten Quartal haben gezeigt, dass die Unternehmen mit höheren Zinsen für längere Zeit zurechtkommen", sagte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets.

Zu den größten Gewinnern im Dax gehörten die Aktien von Porsche und der Deutschen Bank mit einem Plus von knapp zwei beziehungsweise 1,6 Prozent. Zu den wenigen Verlierern zählte unter anderem die Deutsche Börse, deren Papiere sich um 0,3 Prozent verbilligten.

