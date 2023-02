Dax stabil erwartet - Bilanzen und Verbraucherpreise im Blick

Frankfurt (Reuters) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften sich auf ihrer Richtungssuche von etlichen Firmenbilanzen und Inflationszahlen leiten lassen.

Am Donnerstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Am Mittwoch hatte er 0,6 Prozent im Plus bei 15.412 Punkten geschlossen.

Für Aufsehen hatte ein Kurssprung von Bayer kurz vor Handelsschluss gesorgt. Konzern-Chef Werner Baumann nimmt vorzeitig seinen Hut, ihm folgt Ex-Roche-Manager William Anderson. Börsenbetreiber Deutsche Börse legte am Mittwochabend einen Gewinn über den Analystenerwartungen vor. Der Technologiekonzern Siemens schraubte seine Umsatz- und Gewinnprognose "nach einem starken Start" in das Geschäftsjahr nach oben. Erwartet werden am Donnerstag unter anderem Zahlen von Delivery Hero sowie von etlichen Firmen aus der zweiten und dritten Reihe und dem europäischen Ausland.

Zudem stehen die Daten zu den deutschen Verbraucherpreisen im Januar an. Von Reuters befragte Volkswirte erwarten einen Anstieg auf 8,9 Prozent nach einer Teuerungsrate von 8,6 Prozent im Dezember. In den USA liefern die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe eine Indikation für die derzeitige Lage am Arbeitsmarkt.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.412,05

Dax-Future

15.526,00

EuroStoxx50

4.209,15

EuroStoxx50-Future

4.232,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

33.949,01 -0,6 Prozent

Nasdaq

11.910,52 -1,7 Prozent

S&P 500

4.117,86 -1,1 Prozent

Asiatische Indizes am Stand Veränderung

Donnerstag

Nikkei

27.628,64 +0,1 Prozent

Shanghai

3.263,72 +1,0 Prozent

Hang Seng

21.525,29 +1,1 Prozent

(Bericht von Anika Ross. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)