Dax startet an Christi Himmelfahrt knapp im Plus

An Christi Himmelfahrt ist der Dax nur schwer in die Gänge gekommen. Der deutsche Leitindex rückte im Feiertagshandel um 0,2 Prozent auf 14.042 Zähler vor. "Die 14.000 bleibt die Marke der Stunde", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Heute geht das Tauziehen in eine neue Runde."