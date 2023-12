Dax startet fester - Symrise auf Talfahrt

Frankfurt (Reuters) - Der Dax ist zum Wochenschluss mit einem Plus in den Handel gestartet.

Der deutsche Leitindex rückte am Freitag um 0,5 Prozent auf 16.828 Zähler vor und näherte sich damit wieder der psychologisch wichtigen Marke von 17.000 Punkte. Diese hatte er am Donnerstag erstmals in seiner Geschichte kurz übersprungen. Spekulationen auf baldige Zinssenkungen in den USA hatten dem Dax zuletzt einen Rekord nach dem anderen beschert. Etwas gedämpft wurde die Euphorie am Donnerstag von den Aussagen der EZB-Präsidentin Christine Lagarde, wonach Zinssenkungen für den Euro-Raum bislang nicht diskutiert wurden. "Nach US-Notenbank-Chef Jerome Powell hätten sich die Anleger auch sehr gerne von Christine Lagarde erlösende Worte hinsichtlich einer baldigen Zinswende erhofft", sagte Christian Henke vom Broker IG.

Zu den größten Gewinnern im Dax zählten in den ersten Minuten BMW und Mercedes Benz mit einem Plus von jeweils rund 1,7 Prozent. Die Aktien von Symrise rutschten dagegen um acht Prozent ab, weil der Duftstoff- und Aromen-Hersteller kurz vor Jahresende seine Gewinnerwartungen herunterschrauben musste.

