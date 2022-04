Dax startet leicht im Plus - Konjunkturdaten im Fokus

Frankfurt (Reuters) - Vor einer Reihe von Konjunkturdaten aus der Euro-Zone und den USA hat sich der Dax zum Handelsstart am Donnerstag leicht ins Plus vorgearbeitet.

Der deutsche Leitindex rückte um 0,2 Prozent auf 14.388 Zähler vor. Auf der Agenda standen am Vormittag die Inflationsdaten für die Euro-Zone. Börsianer dürften die Zahlen daraufhin abklopfen, ob und wann die Europäische Zentralbank dem Vorbild der US-Notebank folgt und die Zinswende einleitet. Experten rechneten für März mit einer Teuerungsrate von 7,5 Prozent im Jahresvergleich. Aus den USA erwarteten die Anleger am Nachmittag unter anderem den Konjunkturindex der Federal Reserve Bank von Philadelphia für April, der voraussichtlich auf 21 Punkte von 27,4 Zählern gesunken ist.

Zu den größten Dax-Gewinnern zählten in den ersten Handelsminuten die Aktien von Sartorius. Der Göttinger Laborausrüster profitiert von der anhaltend starken Nachfrage nach seinen Produkten und hält am bisherigen Jahresausblick fest. Die Aktien kletterten um fünf Prozent in die Höhe. Auf der Verliererseite standen unter anderem der Essenslieferdienst Delivery Hero und der Online-Modehändler Zalando, deren Papiere sich um mehr als zwei Prozent verbilligten.